Пытаясь потушить свою машину, омич получил серьезные ожоги

Сегодня ночью, 21 марта, на улице 28-я Северная загорелся автомобиль Mitsubishi Carisma, 2003 года выпуска. Вначале 25-летний владелец сам пытался потушить свой автомобиль, но безуспешно.

Прибывшие на место пожарные потушили автомобиль за 10 минут.

По предварительным данным, машина загорелась из-за неисправности систем и механизмов транспортного средства.

Хозяина автомобиля доставили в ожоговый центр БСМП-1.