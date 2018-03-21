Пытаясь потушить свою машину, омич получил серьезные ожоги
Пострадавшего доставили в больницу.
Пострадавшего доставили в больницу.
Сегодня ночью, 21 марта, на улице 28-я Северная загорелся автомобиль Mitsubishi Carisma, 2003 года выпуска. Вначале 25-летний владелец сам пытался потушить свой автомобиль, но безуспешно.
Прибывшие на место пожарные потушили автомобиль за 10 минут.
По предварительным данным, машина загорелась
Хозяина автомобиля доставили в ожоговый центр БСМП-1.
Во время самостоятельного тушения огня он получил ожог рук второй степени. Сейчас медики оценивают его состояние как удовлетворительное.
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