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07:50 (мск), источник: Om1.ru

Пытаясь потушить свою машину, омич получил серьезные ожоги

Пострадавшего доставили в больницу.

Сегодня ночью, 21 марта, на улице 28-я Северная загорелся автомобиль Mitsubishi Carisma, 2003 года выпуска. Вначале 25-летний владелец сам пытался потушить свой автомобиль, но безуспешно.

Прибывшие на место пожарные потушили автомобиль за 10 минут.

По предварительным данным, машина загорелась из-за неисправности систем и механизмов транспортного средства.
Хозяина автомобиля доставили в ожоговый центр БСМП-1.

Во время самостоятельного тушения огня он получил ожог рук второй степени. Сейчас медики оценивают его состояние как удовлетворительное.

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