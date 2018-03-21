Скончалась омичка, пострадавшая при взрыве газа на 3-й Молодежной
Как сообщили «СуперОмску» в
Как сообщили «СуперОмску» в
Женщина была женой омича, занимавшегося в собственной квартире незаконной перекачкой газа из центрального газопровода в баллоны.
ЧП случилось 17 марта. Потерпевшая находилась близко к эпицентру взрыва и выпала из окна третьего этажа. Она получила ожоги 85% тела, что и стало в результате причиной смерти.
Известно, что погибшая работала в аспирантуре Политеха, где была ведущим инженером.
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