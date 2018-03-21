3 года тюрьмы и 600 тысяч штрафа
3 года тюрьмы и 600 тысяч штрафа. В Омске вынесли приговор бывшему сотруднику отдела по борьбе с экономической преступностью Ивану Стадникову.
3 года тюрьмы и 600 тысяч штрафа. В Омске вынесли приговор бывшему сотруднику отдела по борьбе с экономической преступностью Ивану Стадникову.
Полицейский обвинялся в получении взятки, вымогательстве и превышении служебных полномочий. Однако суд переквалифицировал обвинение.
Парковка возле крупного торгового комплекса. В объективе камер видеонаблюдения появляются оперативники. Обвиняемый — он в черном внедорожнике — выпрыгивает из машины и бросается бежать. Попутно выбрасывает пачку денег. Но далеко уйти не получается. В центре событий — двое. Теперь уже бывший сотрудник ОБЭП Иван Стадников и посредник, некто по фамилии Бикбулатов. Как выяснилось, тоже сотрудник полиции — только уже на пенсии. Именно через него к Стадникову и попала взятка. 500 тысяч рублей. Из них пятую часть Бикбулатов оставил себе — в качестве процента за услуги посредника. Однако по его словам, это всего лишь деньги на покупку икры. А вот обвиняемый, кажется, версию с икрой не оценил.
Танкер с ее грузом был опечатан в рамках
Но уже на тот момент, полицейский был под наблюдением ФСБ. Между началом слежки за обвиняемым и судом прошло минимум времени. Стадникову грозили обвинения сразу по нескольким статьям.
Реальная возможность получить 10 лет тюрьмы. 7,5 миллионов рублей штрафа. Столько требовало государственное обвинение. Стадников понял: идти в полный отказ бесполезно.
С начала судебного процесса, обвиняемый настаивал на том, что не превышал служебных полномочий, работал строго по уставу. А все его действия просил переквалифицировать в обычное мошенничество. Такие же просьбы звучали от обвиняемого и на последнем слове.
В итоге, судья вынесла решение. Стадников виновен. Но только в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Наказание: 3 года колонии общего режима. Около 600 тысяч рублей штрафа. В прокуратуре намерены детально оценить приговор и возможно, обжаловать решение суда.
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