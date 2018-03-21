3 года тюрьмы и 600 тысяч штрафа

Полицейский обвинялся в получении взятки, вымогательстве и превышении служебных полномочий. Однако суд переквалифицировал обвинение.

Парковка возле крупного торгового комплекса. В объективе камер видеонаблюдения появляются оперативники. Обвиняемый — он в черном внедорожнике — выпрыгивает из машины и бросается бежать. Попутно выбрасывает пачку денег. Но далеко уйти не получается. В центре событий — двое. Теперь уже бывший сотрудник ОБЭП Иван Стадников и посредник, некто по фамилии Бикбулатов. Как выяснилось, тоже сотрудник полиции — только уже на пенсии. Именно через него к Стадникову и попала взятка. 500 тысяч рублей. Из них пятую часть Бикбулатов оставил себе — в качестве процента за услуги посредника. Однако по его словам, это всего лишь деньги на покупку икры. А вот обвиняемый, кажется, версию с икрой не оценил.

Поводом для интереса со стороны ФСБ стала бурная деятельность Стадникова. Он предложил помощь владельцу одной из фирм, которая занималась продажей нефтепродуктов.

Танкер с ее грузом был опечатан в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Будучи сотрудником отдела по борьбе с экономическими преступлениями, Стадников, по версии следствия, требовал у бизнесмена 1,5 миллиона рублей. За эти деньги полицейский обещал прекратить уголовное преследование. В том что нефтяник заплатит, сомнений не было. Ведь одного только топлива на опечатанном судне было на сумму около 30 миллионов рублей. Часть суммы бизнесмен должен был передать полицейскому сразу, оставшуюся — потом.

Но уже на тот момент, полицейский был под наблюдением ФСБ. Между началом слежки за обвиняемым и судом прошло минимум времени. Стадникову грозили обвинения сразу по нескольким статьям.

Реальная возможность получить 10 лет тюрьмы. 7,5 миллионов рублей штрафа. Столько требовало государственное обвинение. Стадников понял: идти в полный отказ бесполезно.

С начала судебного процесса, обвиняемый настаивал на том, что не превышал служебных полномочий, работал строго по уставу. А все его действия просил переквалифицировать в обычное мошенничество. Такие же просьбы звучали от обвиняемого и на последнем слове.