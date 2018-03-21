В Омске из-за прорыва трубы залило несколько улиц

Неприятная неожиданность ждали жителей Ленинского округа с утра пораньше. Как сообщают очевидцы, там из-за прорыва водопроводной трубы затопило улицы Демьяна Бедного, Полторацкого и Киевскую. На дорогах на этом участке в утренний час пик начался настоящий коллапс.

Ситуацию усугубил обильный снегопад, который накрыл город минувшей ночью. Сейчас осадки в водой превратились в месиво, по которому с трудом пробираются автомобилисты и пешеходы.