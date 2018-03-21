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07:43 (мск), источник: Комсомольская правда

В Омске из-за прорыва трубы залило несколько улиц

ЧП случилось в Ленинском округе.

Неприятная неожиданность ждали жителей Ленинского округа с утра пораньше. Как сообщают очевидцы, там из-за прорыва водопроводной трубы затопило улицы Демьяна Бедного, Полторацкого и Киевскую. На дорогах на этом участке в утренний час пик начался настоящий коллапс.

Ситуацию усугубил обильный снегопад, который накрыл город минувшей ночью. Сейчас осадки в водой превратились в месиво, по которому с трудом пробираются автомобилисты и пешеходы.

Тем временем, в единой диспетчерской службе городской администрации заверили, что в близлежащих домах уже отключили холодную воду до устранения причины аварии. Воду с места прорыва откачали.

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