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07:40 (мск), источник: АиФ Уфа

42 человека более семи часов тушили пожар на складе в Уфе

Полностью ликвидировать огонь удалось лишь к утру.

Крупный пожар на складе начался поздним вечером 20 марта в Уфе, сообщает пресс-служба МЧС по республике.

В 23:21 в диспетчерскую сообщили о возгорании железобетонного здания склада пиломатериалов в Орджоникидзевском районе.

Пожар тушили 42 человека семь с половиной часов. Полностью ликвидировать огонь удалось лишь к утру 21 марта.

«Погибших и пострадавших при пожаре нет», — рассказали UFA.AIF.RU в пресс-службе МЧС Башкирии.

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