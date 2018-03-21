42 человека более семи часов тушили пожар на складе в Уфе
Полностью ликвидировать огонь удалось лишь к утру.
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Полностью ликвидировать огонь удалось лишь к утру.
Крупный пожар на складе начался поздним вечером 20 марта в Уфе, сообщает
В 23:21 в диспетчерскую сообщили о возгорании железобетонного здания склада пиломатериалов в Орджоникидзевском районе.
Пожар тушили 42 человека семь с половиной часов. Полностью ликвидировать огонь удалось лишь к утру 21 марта.
«Погибших и пострадавших при пожаре нет», — рассказали UFA.AIF.RU в
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