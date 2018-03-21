42 человека более семи часов тушили пожар на складе в Уфе

Крупный пожар на складе начался поздним вечером 20 марта в Уфе, сообщает пресс-служба МЧС по республике.

В 23:21 в диспетчерскую сообщили о возгорании железобетонного здания склада пиломатериалов в Орджоникидзевском районе.

Пожар тушили 42 человека семь с половиной часов. Полностью ликвидировать огонь удалось лишь к утру 21 марта.