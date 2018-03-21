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08:50 (мск), источник: VN.ru

Мужчина загадочно потерял сознание в запертом гараже

Необъяснимый случай произошел в Кировском районе Новосибирска. Мужчина заявил жене, что пошел на работу, а сам закрылся в гараже и потерял сознание. При этом двигатель был заглушен, а владелец машины — трезв, сообщает МАСС.

Звонок на телефон оперативного дежурного поступил 20 марта в 22.32. Встревоженная женщина рассказала, что муж отправился на работу, однако коллеги его не видели. Жена решила проверить капитальный гараж на улице Ольховская и через замочную скважину в запертой изнутри двери увидела автомобиль.

На место незамедлительно выехал экипаж спасателей. Они деблокировали дверь гидравлическим аварийно-спасательным инструментом и обнаружили мужчину в бессознательном состоянии, сидящего в автомобиле.

Причина, по которой автовладелец потерял сознание, осталась загадкой. Двигатель автомобиля был заглушен, алкоголем от мужчины не пахло. Спасатели эвакуировали новосибирца 1982 года рождения из гаража и передали подоспевшим врачам скорой медицинской помощи. Теперь тайну произошедшего предстоит выяснить медикам.

31 января трое мужчин 33, 34 и 39 лет скончались от удушья в запертом гараже в Калининском районе Новосибирска. Первой пропажу обнаружила жена одного из мужчин, которая проснулась в два часа ночи и увидела, что тот все еще не вернулся. Предположительно приятели находились в автомобиле во время прогрева и надышались угарным газом.

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