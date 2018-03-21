Мужчина загадочно потерял сознание в запертом гараже
Необъяснимый случай произошел в Кировском районе Новосибирска. Мужчина заявил жене, что пошел на работу, а сам закрылся в гараже и потерял сознание. При этом двигатель был заглушен, а владелец машины — трезв, сообщает МАСС.
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