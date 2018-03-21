Мужчина загадочно потерял сознание в запертом гараже

Звонок на телефон оперативного дежурного поступил 20 марта в 22.32. Встревоженная женщина рассказала, что муж отправился на работу, однако коллеги его не видели. Жена решила проверить капитальный гараж на улице Ольховская и через замочную скважину в запертой изнутри двери увидела автомобиль.

На место незамедлительно выехал экипаж спасателей. Они деблокировали дверь гидравлическим аварийно-спасательным инструментом и обнаружили мужчину в бессознательном состоянии, сидящего в автомобиле.

Причина, по которой автовладелец потерял сознание, осталась загадкой. Двигатель автомобиля был заглушен, алкоголем от мужчины не пахло. Спасатели эвакуировали новосибирца 1982 года рождения из гаража и передали подоспевшим врачам скорой медицинской помощи. Теперь тайну произошедшего предстоит выяснить медикам.