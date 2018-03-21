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08:51 (мск), источник: Комсомольская правда

Южноуралец хранил дома арсенал боевых гранат и оружия

Его брал взвод ОМОНа.

Операцию готовили полиция и ФСБ. А брать нарушителя поехал ОМОН. У жителя одной из деревень под Карабашом изъяли оружие, патроны и гранаты. Экспертиза показала — все предметы боевые.

На южноуральца завели уголовное дело за хранение взрывных устройств. Ему грозит до пяти лет колонии. Правоохранители не сообщают, для чего мужчине нужен был такой арсенал. Предположительно, он был заядлым охотником и приторговывал оружием.

— На время следствия оставили его под подпиской о невыезде, — добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

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