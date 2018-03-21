Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Больная тема ПАСЕ: больше не могут существовать без РФ - эксперт
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Андрей Малахов подтвердил вторую беременность Ксении Собчак
«Немного забавно»: в Польше о том, почему не поздравляют Путина
Екатерина Андреева перевоплотилась в Безумного Шляпника
Путин высказался о деле Скрипаля В Великобритании было совершено покушение на экс-разведчика Серея Скрипаля и его дочь
Трамп обсудит с саудовским принцем, как «заставить РФ заплатить»
СМИ: Киевляне массово покидают город
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления)
Жилет становится обязательным
Путин об ответе РФ в случае удара: будет глобальная катастрофа
Российский Ан-26 в Сирии сбили «Джейш аль-Ислам»
Знаменитости, чей размер груди никого не устраивает
Не как Грудинин: знаменитости, которые не побоялись сбрить усы
Названы 5 способов справиться с последствиями бессонной ночи
Как собственный дом убивает вас
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
8 способов декорировать стены в съемной квартире
Фоторепортажи
2015 лет после вторжения в Ирак
8Знаменитая арка ледника Перито-Морено обрушилась
08:52 (мск), источник: Комсомольская правда

В Перми автобус резко затормозил: пострадали пассажиры

Водитель хотел избежать ДТП и применил экстренное торможение.

Вчера в 16−30 в Индустриальном районе Перми произошла авария. Как сообщили в пресс-службе полиции, автобус двигался по улице Мира в направлении улицы Одоевского. Около дома 80А водитель, по предварительной информации, применил экстренное торможение, потому что хотел избежать ДТП.

— В результате пассажиры автобуса упали в салон, — рассказали в ведомстве. — Пострадал 2-летний ребенок, который сидел на маленьком велосипеде. Ему оказана разовая медицинская помощь. Также пострадала 27-летняя девушка, она получила ушибы головы и тела.

Сейчас по факту аварии проводится проверка, все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее мы писали о том, что 18 марта в микрорайоне Садовый произошло очередное ДТП с участием автобусов. 49-летний водитель «НефАза» в районе дома № 1 по улице Юрша допустил наезд на стоящий автобус ЛиАЗ. 60-летняя пассажирка ЛиаЗа получила ушиб грудной клетки и доставлена в больницу.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Барнаулец в Таиланде подхватил лихорадку Денге от комара и впал в кому
Породы собак: овчарки стареют раньше, а йорки дольше остаются молодыми
Прокуратура Украины приготовилась арестовать Савченко
Израиль признал, что разбомбил ядерный реактор в Сирии
Медики ульяновской больницы ошибочно ввели пациентке формалин
В Тамбове около 30 человек отравились газом
Лукашенко рассказал о страхе России «потерять» Белоруссию
Маккейн раскритиковал Трампа за поздравление Путина
Вил Мирзаянов прокомментировал заявления «отцов» «Новичка»
Спорт
«Локомотив» проиграл СКА, но не захотел уступать в драках 17-летний юниор спровоцировал бойню. Дрался даже Войнов
Авто
Минтранс назвал новые сроки открытия моста в Крым Движение по автодороге через Керченский пролив будут запускать поэтапно. Сначала проезд разрешат легковым автомобилям и пассажирским автобусам
Hi-Tech
Борьба с пластиком может навредить природе Green Alliance предупреждают об опасности непродуманных мер борьбы с загрязнением планеты.
Кино
Эрнст поздравил Стриженову с 50-летием в прямом эфире ее шоу Знаменитая телеведущая и актриса отметила юбилей в рабочей обстановке
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Павильоны метро «Солнцево» сделали в виде деревенских домиков
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
В Лондоне выставили на продажу дом известного художника
Леди
Не как Грудинин: знаменитости, которые не побоялись сбрить свои усы Если проспорил — сбрей усы, если работа требует — тоже сбрей. Звезды, которые проявили мужество и расстались с «шубкой для носа».
Дети
Андрей Малахов подтвердил вторую беременность Ксении Собчак 36-летняя Ксения дала волю эмоциям во время недавнего телеэфира.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь