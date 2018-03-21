В Перми автобус резко затормозил: пострадали пассажиры

Вчера в 16−30 в Индустриальном районе Перми произошла авария. Как сообщили в пресс-службе полиции, автобус двигался по улице Мира в направлении улицы Одоевского. Около дома 80А водитель, по предварительной информации, применил экстренное торможение, потому что хотел избежать ДТП.

— В результате пассажиры автобуса упали в салон, — рассказали в ведомстве. — Пострадал 2-летний ребенок, который сидел на маленьком велосипеде. Ему оказана разовая медицинская помощь. Также пострадала 27-летняя девушка, она получила ушибы головы и тела.

Сейчас по факту аварии проводится проверка, все обстоятельства ДТП устанавливаются.