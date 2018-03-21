В Перми автобус резко затормозил: пострадали пассажиры
Водитель хотел избежать ДТП и применил экстренное торможение.
Водитель хотел избежать ДТП и применил экстренное торможение.
Вчера в 16−30 в Индустриальном районе Перми произошла авария. Как сообщили в
— В результате пассажиры автобуса упали в салон, — рассказали в ведомстве. — Пострадал 2-летний ребенок, который сидел на маленьком велосипеде. Ему оказана разовая медицинская помощь. Также пострадала 27-летняя девушка, она получила ушибы головы и тела.
Сейчас по факту аварии проводится проверка, все обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее мы писали о том, что 18 марта в микрорайоне Садовый произошло очередное ДТП с участием автобусов. 49-летний водитель «НефАза» в районе дома № 1 по улице Юрша допустил наезд на стоящий автобус ЛиАЗ. 60-летняя пассажирка ЛиаЗа получила ушиб грудной клетки и доставлена в больницу.
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