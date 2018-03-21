Красноярец, лишенный прав на 38 лет, может сесть в тюрьму

Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Стражи порядка установили, что мужчина неоднократно привлекался к административной за вождение в нетрезвом виде. В общей сложности с 2005 года он лишен права управления транспортными средствами на 38 с половиной лет или 464 месяца до 2044 года.