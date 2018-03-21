Новосибирскую пенсионерку будут судить за мошенничество с криптовалютой

Источник: Sibnovosti.ru

В Бийске Алтайского края направлено в суд уголовное дело, возбужденное в отношении 66-летней жительницы Новосибирска. Под видом представителя международной сетевой компании, она собирала деньги с бийчан, хотевших заработать на криптовалюте.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, обвиняемая собирала в Бийске семинары, участникам которых предлагала передать ей наличные деньги, обещая взамен биткоины по выгодному курсу.

— Каждый участник семинара, желающий получить прибыль подобным образом, должен был передать организатору 31 тыс. рублей. И таких доверчивых бийчан оказалось несколько человек, — пояснили в полиции.