Новосибирскую пенсионерку будут судить за мошенничество с криптовалютой
Злоумышленница обещала виртуальную прибыль жителям алтайского наукограда.
Злоумышленница обещала виртуальную прибыль жителям алтайского наукограда.
В Бийске Алтайского края направлено в суд уголовное дело, возбужденное в отношении 66-летней жительницы Новосибирска. Под видом представителя международной сетевой компании, она собирала деньги с бийчан, хотевших заработать на криптовалюте.
Как сообщили в
— Каждый участник семинара, желающий получить прибыль подобным образом, должен был передать организатору 31 тыс. рублей. И таких доверчивых бийчан оказалось несколько человек, — пояснили в полиции.
С потенциальных владельцев криптовалюты предприимчивая жительница Новосибирска собрала 124 тыс. рублей, потратив их на собственные нужды. Возбужденное по факту мошенничества уголовное дело передано в суд.
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