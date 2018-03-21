Маршрутка загорелась и взорвалась в Златоусте
ЧП произошло ранним утром в среду, 21 марта, на улице Чернышевского.
ЧП произошло ранним утром в среду, 21 марта, на улице Чернышевского.
В Златоусте (Челябинская область) устанавливаются обстоятельства чрезвычайного происшествия на улице Чернышевского, возле Центра по оказанию помощи лицам без определенного места жительства, — ранним утром здесь загорелось и взорвалось маршрутное такси, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Как сообщает газета «Златоустовский рабочий» со ссылкой на очевидцев, сначала маршрутка заполыхала, а затем произошел хлопок, похожий на взрыв. «Водитель, по всей видимости, пытался самостоятельно потушить возгорание. Об этом свидетельствует пустой баллон от огнетушителя на месте возгорания», — пишет издание.
На тушение пожара незамедлительно выехало два пожарных расчета. По предварительным данным, пострадавших нет.
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