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08:41 (мск), источник: Комсомольская правда

Спортивного инструктора из Иркутска подозревают в контрабанде анаболиков

42-летний мужчина может угодить за решетку на семь лет.

В Иркутске инструктор одного из спортзалов попался на контрабанде стероидов. Его задержали сотрудники Управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков.

— 42-летний иркутянин незаконно переместил через границу Российской Федерации препараты для роста мышц общим весом более 56 граммов, — рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. — Препараты обнаружили и изъяли у подозреваемого во время обыска.

Следователи завели уголовное дело, мужчине грозит до семи лет за решеткой.

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