Спортивного инструктора из Иркутска подозревают в контрабанде анаболиков
42-летний мужчина может угодить за решетку на семь лет.
42-летний мужчина может угодить за решетку на семь лет.
В Иркутске инструктор одного из спортзалов попался на контрабанде стероидов. Его задержали сотрудники Управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков.
— 42-летний иркутянин незаконно переместил через границу Российской Федерации препараты для роста мышц общим весом более 56 граммов, — рассказывают в
Следователи завели уголовное дело, мужчине грозит до семи лет за решеткой.
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