Спортивного инструктора из Иркутска подозревают в контрабанде анаболиков

В Иркутске инструктор одного из спортзалов попался на контрабанде стероидов. Его задержали сотрудники Управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков.

— 42-летний иркутянин незаконно переместил через границу Российской Федерации препараты для роста мышц общим весом более 56 граммов, — рассказывают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. — Препараты обнаружили и изъяли у подозреваемого во время обыска.