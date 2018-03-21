Стажер торговой точки вокзала в Хабаровске украл выручку
Мужчина признался, что пошел на преступление, чтобы расплатиться с долгами за квартиру.
Мужчина признался, что пошел на преступление, чтобы расплатиться с долгами за квартиру.
Накануне в Хабаровске индивидуальный предприниматель обратился в местное отделение полиции с заявлением о краже. Мужчина сообщил правоохранителям о том, что содержит торговую точку в здании железнодорожного вокзала. Бизнесмен рассказал, что из кассы пропала вся выручка в размере около девяти тысяч рублей. Стражи правопорядка начали расследование. Под подозрение попал хабаровчанин, который в это время проходил стажировку в магазине
— Стражам правопорядка мужчина сознался в содеянном и пояснил, что денежные средства он похитил для того чтобы расплатится с долгами за квартиру, — рассказали в
В ведомстве также добавили, что сейчас по данному факту сотрудники транспортной полиции проводят проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение, и станет ясно какое наказание грозит виновнику.
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