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10:09 (мск), источник: Комсомольская правда

Стажер торговой точки вокзала в Хабаровске украл выручку

Мужчина признался, что пошел на преступление, чтобы расплатиться с долгами за квартиру.

Накануне в Хабаровске индивидуальный предприниматель обратился в местное отделение полиции с заявлением о краже. Мужчина сообщил правоохранителям о том, что содержит торговую точку в здании железнодорожного вокзала. Бизнесмен рассказал, что из кассы пропала вся выручка в размере около девяти тысяч рублей. Стражи правопорядка начали расследование. Под подозрение попал хабаровчанин, который в это время проходил стажировку в магазине бизнесмена-заявителя.

— Стражам правопорядка мужчина сознался в содеянном и пояснил, что денежные средства он похитил для того чтобы расплатится с долгами за квартиру, — рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ДФО.

В ведомстве также добавили, что сейчас по данному факту сотрудники транспортной полиции проводят проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение, и станет ясно какое наказание грозит виновнику.

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