Стажер торговой точки вокзала в Хабаровске украл выручку

Накануне в Хабаровске индивидуальный предприниматель обратился в местное отделение полиции с заявлением о краже. Мужчина сообщил правоохранителям о том, что содержит торговую точку в здании железнодорожного вокзала. Бизнесмен рассказал, что из кассы пропала вся выручка в размере около девяти тысяч рублей. Стражи правопорядка начали расследование. Под подозрение попал хабаровчанин, который в это время проходил стажировку в магазине бизнесмена-заявителя.

— Стражам правопорядка мужчина сознался в содеянном и пояснил, что денежные средства он похитил для того чтобы расплатится с долгами за квартиру, — рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ДФО.