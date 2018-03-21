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09:05 (мск), источник: Uralpress.ru

Полицейские обыскали склады и магазины Копейска и Челябинска

В рамках возбужденного уголовного дела полицейские и следователи регионального полицейского Главка провели обыски на складах и в магазинах Челябинска и Копейска, обнаружив линию розлива с готовой алкогольной продукцией.

Правоохранительные органы изъяли более десяти тысяч бутылок, около семи с половиной тысяч литров спирта, 11 тысяч единиц тары, а также пробки и этикетки спиртосодержащих напитков известных производителей.

Обыски прошли в рамках уголовного дела, возбужденного следственной частью ГСУ полицейского Главка региона по части четвертой статьи 327.1 УК РФ «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование». Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до восьми лет.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, полицейские установили двух подозреваемых, которым в настоящее время избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Правоохранительные органы проводят дальнейшие мероприятия, направленные на установление организаторов и участников, а также дополнительных эпизодов их противоправной деятельности.

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