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09:06 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Региональный Главк МВД начал служебную проверку после смерти мужчины в Карталах

Труп 41-летнего жителя Карталинского района был найден вблизи поселка Центральный. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Сейчас по факту обнаружения трупа проводится проверка. Кроме того, начато служебное расследование в отношении сотрудников полиции отдела МВД «Карталинский», которые приезжали на вызов жителей о шуме в подъезде одного из домов города. Погибший впоследствии мужчина находился там в состоянии алкогольного опьянения.

«Незамедлительно была назначена служебная проверка сотрудниками собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили корреспонденту ГТРК «Южный Урал» в пресс-службе ГУ МВД по региону.

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