Региональный Главк МВД начал служебную проверку после смерти мужчины в Карталах
Труп 41-летнего жителя Карталинского района был найден вблизи поселка Центральный. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Труп 41-летнего жителя Карталинского района был найден вблизи поселка Центральный. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Сейчас по факту обнаружения трупа проводится проверка. Кроме того, начато служебное расследование в отношении сотрудников полиции отдела МВД «Карталинский», которые приезжали на вызов жителей о шуме в подъезде одного из домов города. Погибший впоследствии мужчина находился там в состоянии алкогольного опьянения.
«Незамедлительно была назначена служебная проверка сотрудниками собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили корреспонденту ГТРК «Южный Урал» в
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