Региональный Главк МВД начал служебную проверку после смерти мужчины в Карталах

Сейчас по факту обнаружения трупа проводится проверка. Кроме того, начато служебное расследование в отношении сотрудников полиции отдела МВД «Карталинский», которые приезжали на вызов жителей о шуме в подъезде одного из домов города. Погибший впоследствии мужчина находился там в состоянии алкогольного опьянения.