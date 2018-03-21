Специалисты устранили причину потопа на проспекте Октября в Уфе

Источник: РИА "Новости"

Вчера, 20 марта, в Уфе затопило проезжую часть на проспекте Октября возле остановки «Фирма Мир». Вода вылилась из колодца в сквере Зайнаб Биишевой. Транспорт с трудом проезжал образовавшуюся реку.

На место оперативно выехали спецслужбы, чтобы устранить последствия потопа и «побороть» грязную реку.

В конечном итоге работы были завершены успешно, вода с проезжей части была устранена.