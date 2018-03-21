Житель Пионерского угнал у отца внедорожник и попал на нём в ДТП
Жителя Пионерского подозревают в угоне автомобиля.
Жителя Пионерского подозревают в угоне автомобиля.
С заявлением в полицию обратился 60-летний мужчина. Он сообщил, что обнаружил пропажу своего внедорожника «Исузу Трупер», который был припаркован на улице Октябрьской.
Как выяснилось, к угону причастен 20-летний сын автомобилиста. По предварительным данным, в три часа ночи он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришёл домой и взял ключи от автомобиля. После этого молодой человек сел за руль внедорожника и отправился в гости к приятелям в Зеленоградский округ.
«По пути следования злоумышленник не справился с управлением и съехал в кювет, после чего вернулся домой», — сообщили корреспонденту Калининград.Ru в
В отношении молодого человека возбудили дело по части 1 статьи 166 УК РФ — «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Ему грозит до четырёх лет лишения свободы.
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