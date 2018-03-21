Житель Пионерского угнал у отца внедорожник и попал на нём в ДТП

Источник: Калининград.Ru

С заявлением в полицию обратился 60-летний мужчина. Он сообщил, что обнаружил пропажу своего внедорожника «Исузу Трупер», который был припаркован на улице Октябрьской.

Как выяснилось, к угону причастен 20-летний сын автомобилиста. По предварительным данным, в три часа ночи он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришёл домой и взял ключи от автомобиля. После этого молодой человек сел за руль внедорожника и отправился в гости к приятелям в Зеленоградский округ.

«По пути следования злоумышленник не справился с управлением и съехал в кювет, после чего вернулся домой», — сообщили корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе областного УМВД.