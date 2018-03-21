В московском метро затруднено движение от Киевской до Славянского бульвара
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Поезда следуют с увеличенными интервалами на участке
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Поезда следуют с увеличенными интервалами на участке
«На участке
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