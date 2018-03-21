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08:42 (мск), источник: РИА Новости

В московском метро затруднено движение от Киевской до Славянского бульвара

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Поезда следуют с увеличенными интервалами на участке Арбатско-Покровской линии от «Киевской» до «Славянского бульвара» в Москве, сообщает пресс-служба столичного метро в Telegram-канале.

«На участке Арбатско-Покровской линии от “Киевской” до “Славянского бульвара” поезда следуют с увеличенными интервалами. Приносим извинения за временные неудобства», — говорится в сообщении.

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