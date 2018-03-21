Мошенник из Хабаровского края продал тонны несуществующего топлива
Сумма предоплаты, которую женщина перечислила злоумышленнику, составила почти 100 тысяч рублей.
Сумма предоплаты, которую женщина перечислила злоумышленнику, составила почти 100 тысяч рублей.
Накануне жительница Вяземского района обратилась в местное отделение полиции, заявив о том, что попалась на уловки мошенника. Женщина рассказала стражам правопорядка, что началось все с телефонного звонка. Мужчина представился по мобильному работником АЗС и предложил ей купить дизельное топливо на выгодных условиях. Речь шла о 5 тоннах бензина. По условиям сделки покупательница должна была перечислить предоплату в размере 100 тысяч рублей на банковский счет «продавца». Она так и поступила, доверившись «продавцу», а он в свою очередь просто перестал выходить на связь.
— Задержанный стражами правопорядка ранее неоднократно судимый 38-летний подозреваемый пояснил, что потерпевшей он позвонил путем случайного набора цифр. Полученные денежные средства с банковской карты снял его знакомый, — рассказали в
В ведомстве также отметили, что по статье «Мошенничество» правоохранители возбудили уголовное дело. Подозреваемого арестовали, теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.
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