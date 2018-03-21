Мошенник из Хабаровского края продал тонны несуществующего топлива

Накануне жительница Вяземского района обратилась в местное отделение полиции, заявив о том, что попалась на уловки мошенника. Женщина рассказала стражам правопорядка, что началось все с телефонного звонка. Мужчина представился по мобильному работником АЗС и предложил ей купить дизельное топливо на выгодных условиях. Речь шла о 5 тоннах бензина. По условиям сделки покупательница должна была перечислить предоплату в размере 100 тысяч рублей на банковский счет «продавца». Она так и поступила, доверившись «продавцу», а он в свою очередь просто перестал выходить на связь.