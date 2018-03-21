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10:11 (мск), источник: Комсомольская правда

Мошенник из Хабаровского края продал тонны несуществующего топлива

Сумма предоплаты, которую женщина перечислила злоумышленнику, составила почти 100 тысяч рублей.

Накануне жительница Вяземского района обратилась в местное отделение полиции, заявив о том, что попалась на уловки мошенника. Женщина рассказала стражам правопорядка, что началось все с телефонного звонка. Мужчина представился по мобильному работником АЗС и предложил ей купить дизельное топливо на выгодных условиях. Речь шла о 5 тоннах бензина. По условиям сделки покупательница должна была перечислить предоплату в размере 100 тысяч рублей на банковский счет «продавца». Она так и поступила, доверившись «продавцу», а он в свою очередь просто перестал выходить на связь.

— Задержанный стражами правопорядка ранее неоднократно судимый 38-летний подозреваемый пояснил, что потерпевшей он позвонил путем случайного набора цифр. Полученные денежные средства с банковской карты снял его знакомый, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В ведомстве также отметили, что по статье «Мошенничество» правоохранители возбудили уголовное дело. Подозреваемого арестовали, теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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