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09:14 (мск), источник: Комсомольская правда

На оживленной магистрали Челябинска столкнулись шесть машин

Улица замерла в пробке.

Источник: Комсомольская правда

Проспект Победы славится своими пробками в часы пик. Утром 21 марта здесь столкнулись сразу несколько машин и практически парализовали движение, перекрыв две с половиной полосы из трех. Об этом сообщили очевидцы ДТП.

Столкновение произошло в районе улицы Красного Урала в сторону центра. Не совсем понятно, как водители смогли устроить такую аварию. Поток в этом месте движется исключительно прямо, а одна иномарка влетела в белый паркетник слева. Обстоятельства устанавливает ГИБДД.

— Жертв вроде нет, но пробка знатная образовалась. Предполагаю, что кто-то резко затормозил и другие в него «паровозиком» вписались, — сообщили очевидцы газете «Комсомольская правда» — Челябинск.

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