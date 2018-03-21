На оживленной магистрали Челябинска столкнулись шесть машин

Источник: Комсомольская правда

Проспект Победы славится своими пробками в часы пик. Утром 21 марта здесь столкнулись сразу несколько машин и практически парализовали движение, перекрыв две с половиной полосы из трех. Об этом сообщили очевидцы ДТП.

Столкновение произошло в районе улицы Красного Урала в сторону центра. Не совсем понятно, как водители смогли устроить такую аварию. Поток в этом месте движется исключительно прямо, а одна иномарка влетела в белый паркетник слева. Обстоятельства устанавливает ГИБДД.