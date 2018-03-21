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08:59 (мск), источник: Фонтанка

Школьница упала в лестничный пролет дома на Комендантском

Врачи детской городской больницы № 2 спасают 17-летнюю петербурженку, упавшую в лестничный пролет многоэтажки.

Источник: РИА "Новости"

Как стало известно «Фонтанке», девушку 2001 года рождения обнаружили в парадной девятиэтажки на Комендантском проспекте около ноля часов 21 марта. Девятиклассница коррекционной школы упала с неустановленной высоты в лестничный пролет. Девушка получила тяжелые травмы, среди которых перелом трех позвонков. Что произошло, юная пациентка пока рассказать не может. Возможно, падение спровоцировало тяжелое неврологическое заболевание, имеющееся у школьницы.

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