Школьница упала в лестничный пролет дома на Комендантском
Врачи детской городской больницы № 2 спасают 17-летнюю петербурженку, упавшую в лестничный пролет многоэтажки.
Врачи детской городской больницы № 2 спасают 17-летнюю петербурженку, упавшую в лестничный пролет многоэтажки.
Как стало известно «Фонтанке», девушку 2001 года рождения обнаружили в парадной девятиэтажки на Комендантском проспекте около ноля часов 21 марта. Девятиклассница коррекционной школы упала с неустановленной высоты в лестничный пролет. Девушка получила тяжелые травмы, среди которых перелом трех позвонков. Что произошло, юная пациентка пока рассказать не может. Возможно, падение спровоцировало тяжелое неврологическое заболевание, имеющееся у школьницы.
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