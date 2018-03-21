Школьница упала в лестничный пролет дома на Комендантском

Как стало известно «Фонтанке», девушку 2001 года рождения обнаружили в парадной девятиэтажки на Комендантском проспекте около ноля часов 21 марта. Девятиклассница коррекционной школы упала с неустановленной высоты в лестничный пролет. Девушка получила тяжелые травмы, среди которых перелом трех позвонков. Что произошло, юная пациентка пока рассказать не может. Возможно, падение спровоцировало тяжелое неврологическое заболевание, имеющееся у школьницы.