18-летнему нижегородцу грозит до 20 лет лишения свободы за распространение наркотиков

В Автозаводском районе возбуждено уголовное дело по факту изъятия из незаконного оборота крупной партии наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Согласно информации, прокуратура Автозаводского района признала законным возбуждение уголовного дела в отношении 18-летнего нижегородца, обвиняемого в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Молодой человек был задержан 4 марта 2018 года, и сотрудники полиции обнаружили и изъяли у него 29 свертков с наркотическим средством общей массой 38,008 граммов.