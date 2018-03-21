18-летнему нижегородцу грозит до 20 лет лишения свободы за распространение наркотиков
У молодого человека было обнаружено 29 свертков с запрещенным веществом.
У молодого человека было обнаружено 29 свертков с запрещенным веществом.
В Автозаводском районе возбуждено уголовное дело по факту изъятия из незаконного оборота крупной партии наркотических средств. Об этом сообщает
Согласно информации, прокуратура Автозаводского района признала законным возбуждение уголовного дела в отношении 18-летнего нижегородца, обвиняемого в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Молодой человек был задержан 4 марта 2018 года, и сотрудники полиции обнаружили и изъяли у него 29 свертков с наркотическим средством общей массой 38,008 граммов.
Такое преступление относится к категории особо тяжких, поэтому парню грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.
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