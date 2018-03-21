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10:06 (мск), источник: Комсомольская правда

18-летнему нижегородцу грозит до 20 лет лишения свободы за распространение наркотиков

У молодого человека было обнаружено 29 свертков с запрещенным веществом.

В Автозаводском районе возбуждено уголовное дело по факту изъятия из незаконного оборота крупной партии наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Согласно информации, прокуратура Автозаводского района признала законным возбуждение уголовного дела в отношении 18-летнего нижегородца, обвиняемого в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Молодой человек был задержан 4 марта 2018 года, и сотрудники полиции обнаружили и изъяли у него 29 свертков с наркотическим средством общей массой 38,008 граммов.

Такое преступление относится к категории особо тяжких, поэтому парню грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

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