В бандероли из Петербурга в США нашли «гранату-яйцо»

Источник: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобла

На странную бандероль наткнулись сотрудники грузового терминала аэропорта «Пулково». При стандартном досмотре почтовых отправлений в одном из них находилось что-то, очень похожее на гранату.

— 20 марта в 10:35 в дежурную часть поступило сообщение о подозрительном предмете в бандероли, адресованной из Петербурга в США, — сообщили «КП» в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

Специалисты-взрывотехники дежурной инженерно-технической группы ОМОН тут же отправились в «Пулково», чтобы проверить бандероль. Осмотрев ее содержимое, они установили, что это пустой корпус немецкой ручной противопехотной гранаты М-39 времен Великой Отечественной войны. Ее еще называют «граната-яйцо». Разрывного снаряда в ней не было, а это значит, что никакой опасности посылка не представляет.