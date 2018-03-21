В бандероли из Петербурга в США нашли «гранату-яйцо»

На странную бандероль наткнулись сотрудники грузового терминала аэропорта «Пулково». При стандартном досмотре почтовых отправлений в одном из них находилось что-то, очень похожее на гранату.
— 20 марта в 10:35 в дежурную часть поступило сообщение о подозрительном предмете в бандероли, адресованной из Петербурга в США, — сообщили «КП» в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.
Специалисты-взрывотехники дежурной инженерно-технической группы ОМОН тут же отправились в «Пулково», чтобы проверить бандероль. Осмотрев ее содержимое, они установили, что это пустой корпус немецкой ручной противопехотной гранаты М-39 времен Великой Отечественной войны. Ее еще называют «граната-яйцо». Разрывного снаряда в ней не было, а это значит, что никакой опасности посылка не представляет.
В ГУ Росгвардии и пресс-службе аэропорта отмечают, что происшествие на работу терминала не повлияло.
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