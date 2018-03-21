В Гродненской области начались пожары от выжигания сухой травы
Первый случай произошел в деревне Жемойтишки Вороновского района. 56-летняя местная жительница решила навести порядок на приусадебном участке.
Первый случай произошел в деревне Жемойтишки Вороновского района. 56-летняя местная жительница решила навести порядок на приусадебном участке.
Сухую растительность во дворе подожгла. Однако ветер усилился, и пенсионерка потеряла контроль над процессом. Пламя перекинулось на сарай, а попытки самостоятельно потушить огонь не принесли результата. Только после этого сельчанка позвонила спасателям. Прибывшие к месту пожара расчеты МЧС обнаружили горящую открытым пламенем деревянную постройку и напуганную женщину. Строение полностью уничтожено.
Первые пожары от палов сухой травы уже объявились.
Буквально через полтора часа похожий случай произошел в деревне Стульги Ошмянского района. 84-летняя пенсионерка сгребла мусор в кучу и подожгла его. Вскоре пламя перебросилось на сухую траву, добралось до сарая и уничтожило его. Сотрудники МЧС подоспели вовремя и защитили от огня еще одну хозяйственную постройку.
— В прошлом году на территории Гродненской области зарегистрировано 239 случаев сжигания сухой растительности на площади 67 гектаров, — привели цифры в
Каждый год сезонная уборка провоцирует усиление пожарной опасности. Дачники, сельские жители активно начинают сжигать мусор и сухую траву. Виновниками пожаров от палов сухой травы в большинстве случаев являются обычные граждане и работники хозяйств, которые пренебрегают элементарными правилами безопасности.
Tanula.k@mail.ru.
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