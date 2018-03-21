В Татарстане бизнесмена обвиняют в многомиллионном мошенничестве

По данным материалов суда, обвиняемый, являясь директором ООО «Нуран-Пласт», с октября 2009 года по июль 2015 года похитил деньги ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», а также ОАО «Россельхозбанк» и трех физических лиц. Общая сумма причиненного ущерба составила порядка 437 млн рублей.
В 2007 году в Высокогорском районе началось строительство завода по производству полимерных композитных материалов. По версии следствия, в 2009 году, после того как были созданы две линии производства, Роберт Ташкалов предложил руководству «Татнефтехиминвест-холдинга» запустить еще 12 линий. Для этого он уговорил выдать ему займы. В общей сложности в разное время частями «Нуран-Пласт» получил более 430 млн. руб. В 2011 году состоялось официальное открытие завода, на котором Ташкалов продемонстрировал Рустаму Минниханову лишь часть производства. В дальнейшем выяснилось, что кредитор обратно свои деньги не получил, а обещанное оборудование для 12 линий так и не было закуплено.
Свою причастность к совершению преступления Роберт Ташкалов не признает.
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