В Краснодаре 18-летняя девушка получила права и разбила BMW

По предварительным данным, 18-летняя девушка за рулем BMW напротив дома № 411/1 врезалась сначала в бордюр, а потом в дерево.

В аварии пострадала она и ее 17-летняя пассажирка. Их доставили в больницу с переломами и ссадинами.

Напомним, в Белореченском районе гонщики отравились выхлопным газом и погибли. Их машина застряла на глубине около метра. Мужчины пытались выбраться из авто, но в выхлопную трубу попала вода, после чего газы под давлением попали в салон. Всего через несколько минут к ним на подмогу прибыли другие гонщики, но молодые люди уже были без сознания.