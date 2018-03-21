В Краснодаре 18-летняя девушка получила права и разбила BMW
ДТП случилось в ночь на 21 марта по улице Северной.
ДТП случилось в ночь на 21 марта по улице Северной.
По предварительным данным, 18-летняя девушка за рулем BMW напротив дома № 411/1 врезалась сначала в бордюр, а потом в дерево.
В аварии пострадала она и ее 17-летняя пассажирка. Их доставили в больницу с переломами и ссадинами.
— Водительские права 18-летняя девушка получила только в марте этого года, — рассказали сайту kuban.kp.ru в
Напомним, в Белореченском районе гонщики отравились выхлопным газом и погибли. Их машина застряла на глубине около метра. Мужчины пытались выбраться из авто, но в выхлопную трубу попала вода, после чего газы под давлением попали в салон. Всего через несколько минут к ним на подмогу прибыли другие гонщики, но молодые люди уже были без сознания.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.