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, источник: Sputnik.md

Рейтинг самых криминальных районов Молдовы

По данным Национального бюро статистики, в 2017 году в Молдове было зарегистрировано 35,6 тысяч преступлений, подробности — в инфографике Sputnik.

Источник: Sputnik.md

Национальное бюро статистики представило данные об уровне преступности в Республике Молдова за 2017 год.

Согласно информации Министерства внутренних дел, в 2017 году на территории страны зарегистрировано 35,6 тысяч преступлений, что на 15% меньше по сравнению с 2016 годом.

Уровень преступности составил 100 преступлений на 10 тысяч жителей по сравнению с 118 преступлений в 2016 году.

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