Рейтинг самых криминальных районов Молдовы
По данным Национального бюро статистики, в 2017 году в Молдове было зарегистрировано 35,6 тысяч преступлений, подробности — в инфографике Sputnik.
По данным Национального бюро статистики, в 2017 году в Молдове было зарегистрировано 35,6 тысяч преступлений, подробности — в инфографике Sputnik.
Национальное бюро статистики представило данные об уровне преступности в Республике Молдова за 2017 год.
Согласно информации Министерства внутренних дел, в 2017 году на территории страны зарегистрировано 35,6 тысяч преступлений, что на 15% меньше по сравнению с 2016 годом.
Уровень преступности составил 100 преступлений на 10 тысяч жителей по сравнению с 118 преступлений в 2016 году.
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