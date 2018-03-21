Рейтинг самых криминальных районов Молдовы

Источник: Sputnik.md

Национальное бюро статистики представило данные об уровне преступности в Республике Молдова за 2017 год.

Согласно информации Министерства внутренних дел, в 2017 году на территории страны зарегистрировано 35,6 тысяч преступлений, что на 15% меньше по сравнению с 2016 годом.