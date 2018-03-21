СК проверит обстоятельства смерти многодетного отца в Карталах

Следственный отдел СК в Карталах (Челябинская область) проводит проверку в отношении сотрудников полиции МО МВД «Карталинский» — родственники погибшего таксиста из Дагестана считают, что стражи порядка причастны к убийству мужчины, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.

Труп 41-летнего мужчины был обнаружен вблизи поселка Центральный в Карталинском районе. По словам родственников погибшего, у него были сломаны шейный позвонок, рука и нога, тело обнаружили в реке. По предварительным данным, причиной смерти стало утопление.