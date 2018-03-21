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10:15 (мск), источник: dostup1.ru

СК проверит обстоятельства смерти многодетного отца в Карталах

Родственники погибшего считают, что к смерти причастны сотрудники полиции.

Следственный отдел СК в Карталах (Челябинская область) проводит проверку в отношении сотрудников полиции МО МВД «Карталинский» — родственники погибшего таксиста из Дагестана считают, что стражи порядка причастны к убийству мужчины, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.

Труп 41-летнего мужчины был обнаружен вблизи поселка Центральный в Карталинском районе. По словам родственников погибшего, у него были сломаны шейный позвонок, рука и нога, тело обнаружили в реке. По предварительным данным, причиной смерти стало утопление.

Семья считает, что к преступлению причастны полицейские, выехавшие на вызов местных жителей о шуме в подъезде и заставших там нетрезвого таксиста. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Известно, что у погибшего остались жена и пятеро детей.

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