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10:15 (мск), источник: РИА Крым

На ялтинской трассе насмерть сбили пешехода

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар — РИА Новости Крым. Смертельная авария произошла накануне на трассе Симферополь-Ялта. По сообщениям очевидцев, в районе села Пионерское микроавтобус Mercedes-Benz Vito сбил пешехода.

Источник: РИА "Новости"

«Авария на ялтинской трассе. Микроавтобус Vito сбил пешехода на перекрестке, вроде жив. Скорая ехала очень долго…», — пишут в соцсетях очевидцы.

По информации свидетелей аварии, позже пешеход скончался в машине скорой помощи, однако пока официальной информации о происшествии нет.

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