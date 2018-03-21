На ялтинской трассе насмерть сбили пешехода

«Авария на ялтинской трассе. Микроавтобус Vito сбил пешехода на перекрестке, вроде жив. Скорая ехала очень долго…», — пишут в соцсетях очевидцы.

По информации свидетелей аварии, позже пешеход скончался в машине скорой помощи, однако пока официальной информации о происшествии нет.