Двухэтажный дом горел в Красных Баках из-за хулиганства неизвестных лиц

Двухэтажный многоквартирный дом загорелся в рабочем поселке Красные Баки Нижегородской области во вторник, 20 марта 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 07:23, и уже через три минуты на место происшествия прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. На этот момент происходило открытое горения в подвальном помещении дома. Жильцы дома к тому времени успели самостоятельно эвакуироваться до прибытия пожарных. К счастью, никто из них не пострадал.

Общая площадь пожара составила три квадратных метра. В результате пожара обгорело имущество в подвале.