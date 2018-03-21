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10:10 (мск), источник: Комсомольская правда

Двухэтажный дом горел в Красных Баках из-за хулиганства неизвестных лиц

Пожар произошел в подвале многоквартирного дома.

Двухэтажный многоквартирный дом загорелся в рабочем поселке Красные Баки Нижегородской области во вторник, 20 марта 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 07:23, и уже через три минуты на место происшествия прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. На этот момент происходило открытое горения в подвальном помещении дома. Жильцы дома к тому времени успели самостоятельно эвакуироваться до прибытия пожарных. К счастью, никто из них не пострадал.

Общая площадь пожара составила три квадратных метра. В результате пожара обгорело имущество в подвале.

В тушении пожара и ликвидации его последствия было задействовано 14 человек личного состава и четыре единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

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