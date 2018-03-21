Двухэтажный дом горел в Красных Баках из-за хулиганства неизвестных лиц
Пожар произошел в подвале многоквартирного дома.
Пожар произошел в подвале многоквартирного дома.
Двухэтажный многоквартирный дом загорелся в рабочем поселке Красные Баки Нижегородской области во вторник, 20 марта 2018 года. Об этом сообщает
Сообщение о возгорании поступило спасателям в 07:23, и уже через три минуты на место происшествия прибыли первые
Общая площадь пожара составила три квадратных метра. В результате пожара обгорело имущество в подвале.
В тушении пожара и ликвидации его последствия было задействовано 14 человек личного состава и четыре единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.
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