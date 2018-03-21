Милиция Ташкента установила личность женщины, бросившейся под поезд в метро
В минувший понедельник женщина в домашней одежде и тапочках попыталась покончить с собой и бросилась под поезд.
В минувший понедельник женщина в домашней одежде и тапочках попыталась покончить с собой и бросилась под поезд.
ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Сотрудники органов внутренних дел установили личность женщины, которая вечером 19 марта бросилась под поезд на станции «Беруни» Ташкентского метрополитена.
Как передает UzNews.uz со ссылкой на источник в РУВД Алмазарского района, женщина оказалась душевнобольной 39-летней Мухаббат А., проживающей в Алмазарском районе столицы республики.
В минувший понедельник Мухаббат в домашней одежде и тапочках попыталась покончить с собой и бросилась под поезд. Однако охранники метрополитена вовремя вытащили ее и оказали первую медицинскую помощь. Затем женщину госпитализировали в клинику Ташкентской Медицинской Академии.
Мухаббат до сих пор отказывается отвечать на вопросы правоохранителей.
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