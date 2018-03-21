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10:14 (мск), источник: Sputnik

Милиция Ташкента установила личность женщины, бросившейся под поезд в метро

В минувший понедельник женщина в домашней одежде и тапочках попыталась покончить с собой и бросилась под поезд.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 21 мар — Sputnik. Сотрудники органов внутренних дел установили личность женщины, которая вечером 19 марта бросилась под поезд на станции «Беруни» Ташкентского метрополитена.

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Как передает UzNews.uz со ссылкой на источник в РУВД Алмазарского района, женщина оказалась душевнобольной 39-летней Мухаббат А., проживающей в Алмазарском районе столицы республики.

В минувший понедельник Мухаббат в домашней одежде и тапочках попыталась покончить с собой и бросилась под поезд. Однако охранники метрополитена вовремя вытащили ее и оказали первую медицинскую помощь. Затем женщину госпитализировали в клинику Ташкентской Медицинской Академии.

Мухаббат до сих пор отказывается отвечать на вопросы правоохранителей.

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