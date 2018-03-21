В Новосибирске убили начальника охраны караоке-бара
Очевидцы сообщают, что конфликт произошел
Очевидцы сообщают, что конфликт произошел
Убийство произошло минувшей ночью на пересечении улиц Советской и Ленина в Новосибирске в
— Преступление было совершено на почве внезапно возникшего конфликта. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался в медицинском учреждении, — рассказали «Комсомольской правде» в
Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105 УК РФ — «Убийство». Идет розыск преступника, других подробностей в ведомстве не сообщают.
В группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» опубликованы свидетельства очевидца. Примерно в 01:30 в
— Слово за слово, они всемером кинулись на них двоих. В процессе потасовки Костю прижали к бару, и
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