В Новосибирске убили начальника охраны караоке-бара

Убийство произошло минувшей ночью на пересечении улиц Советской и Ленина в Новосибирске в караоке-баре «Ухо & Медведь». Неизвестный выстрелил в голову 42-летнему начальнику охраны.

— Преступление было совершено на почве внезапно возникшего конфликта. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался в медицинском учреждении, — рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе Следственного управления СК по области.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105 УК РФ — «Убийство». Идет розыск преступника, других подробностей в ведомстве не сообщают.

В группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» опубликованы свидетельства очевидца. Примерно в 01:30 в караоке-бар зашла компания из семи нетрезвых мужчин, на выходе их встретили двое сотрудников охраны. Конфликт, по словам свидетеля, возник из-за того, что один из посетителей пытался пройти в заведение в куртке, начальник охраны Константин Харькин не пропустил его в таком виде.