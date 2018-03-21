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10:30 (мск), источник: РИА Новости

В Омске расследуют взрыв газовоздушной смеси в девятиэтажке

НОВОСИБИРСК, 21 мар — РИА Новости. Следственный комитет принял у полиции дела, возбужденные по факту взрыва газовоздушной смеси в квартире девятиэтажного дома в Омске: хозяин хранил дома газовые баллоны и, предположительно, использовал их для отопления, сообщает в среду Следственное управление СК РФ по региону.

В субботу, 17 марта, около 17.00 по местному времени (14.00 мск) произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире девятиэтажного жилого дома в Октябрьском округе Омска. По предварительным данным, разрушений нет, выбитыми оказались стекла на нескольких этажах. После взрыва начался пожар, который уже ликвидирован. К врачам обратились пять человек, из которых двое госпитализированы, в том числе хозяйка квартиры с серьезными ожогами и переломами. Утром в среду женщина скончалась.

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«Следователями регионального управления СК РФ приняты к своему производству два уголовных дела, возбужденных органами полиции по факту воспламенения газовоздушной смеси в квартире дома № 51 на улице 3-я Молодежная в Омске, по признакам преступлений, предусмотренных статьями УК РФ «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и «уничтожение имущества по неосторожности», — говорится в сообщении.

По данным СК, вечером 17 марта в квартире на третьем этаже девятиэтажного дома произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим пожаром, в результате которого пострадала 46-летняя хозяйка квартиры, которая с травмами и ожогами 85% тела была госпитализирована, находилась в коме, а 21 марта скончалась. Женщина работала инженером и проживала в квартире с 47-летним неработающим супругом и 15-летним сыном, которых в момент ЧП дома не было.

При осмотре места происшествия следователи в квартире обнаружили и изъяли шесть полупустых газовых баллонов емкостью 50 литров и один баллон емкостью 27 литров, а также устройство с охлаждающей системой и компрессором. Точная причина пожара устанавливается.

«По одной из версий, супруг женщины в квартире самовольно произвел врезку в газопровод и закачивал бытовой газ в баллоны, который впоследствии использовал для заправки собственного автомобиля, а также отопления в квартире. По-видимому, произошла утечка газа, вследствие чего произошло воспламенение газовоздушной смеси. Следствием рассматриваются и другие версии случившегося», — говорится в сообщении.

В управлении добавили, что с учетом смерти пострадавшей женщины статья УК РФ «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» может быть переквалифицирована на «причинение смерти по неосторожности», предусматривающую наказание до двух лет лишения свободы.

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