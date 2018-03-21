В Уфе на припаркованный автомобиль упала снежная глыба
ЧП произошло на улице Гоголя. Машина стояла вплотную к зданию. Снег сошёл прямо на крышу автомобиля.
ЧП произошло на улице Гоголя. Машина стояла вплотную к зданию. Снег сошёл прямо на крышу автомобиля.
Судя по кадрам, глыба оказалась внушительных размеров. Лёд также упал на дорогу.
Городские службы предупреждают, что сейчас — когда днём солнце припекает уже
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