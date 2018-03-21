Отравление таллием в Таганроге связали с бытовым конфликтом

«Произошедшее на предприятии чрезвычайное событие, по всей видимости, имело в основе бытовой конфликт. Предприятие, к сожалению, оказалось местом, где злоумышленник совершил преступление. … Соответствующие органы устанавливают виновника и разбираются в причинах преступных действий», — говорится в сообщении.

Напомним, сотрудники таганрогского предприятия начали обращаться в медсанчасть с жалобами на ухудшение самочувствия с конца декабря 2017 года.

9 января у первого обратившегося по результатам лабораторного анализа было подтверждено наличие солей таллия в крови.

Всего 37 работников сдали подобные анализы. У 27 из них содержание таллия в организме оказалось повышенным.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).