В Сочи мужчину заподозрили в мошенничестве на 6,3 млн рублей

По версии следствия, 40-летний мужчина предложил застройщику выдать документы на водоснабжение и водоотведение двух многоквартирных домов. За это он просил 6,3 млн рублей. При этом злоумышленник не был сотрудником организации по сервисному обслуживанию коммунальных предприятий и не мог выдать документы застройщику, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.