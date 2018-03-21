В Сочи мужчину заподозрили в мошенничестве на 6,3 млн рублей
В Сочи возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
В Сочи возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
По версии следствия, 40-летний мужчина предложил застройщику выдать документы на водоснабжение и водоотведение двух многоквартирных домов. За это он просил 6,3 млн рублей. При этом злоумышленник не был сотрудником организации по сервисному обслуживанию коммунальных предприятий и не мог выдать документы застройщику, сообщает
Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали подозреваемого во время передачи денег. Сейчас фигурант находится под домашним арестов. Расследование продолжается.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.