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10:42 (мск), источник: ЮГА.ру

В Сочи мужчину заподозрили в мошенничестве на 6,3 млн рублей

В Сочи возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Источник: ЮГА.ру

По версии следствия, 40-летний мужчина предложил застройщику выдать документы на водоснабжение и водоотведение двух многоквартирных домов. За это он просил 6,3 млн рублей. При этом злоумышленник не был сотрудником организации по сервисному обслуживанию коммунальных предприятий и не мог выдать документы застройщику, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали подозреваемого во время передачи денег. Сейчас фигурант находится под домашним арестов. Расследование продолжается.

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