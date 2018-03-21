Пивной бар сгорел в Костанае
Пивной бар горит в Костанае, пишет Alau.kz.
Пивной бар горит в Костанае, пишет Alau.kz.
Как сообщает местное издание, горел пивной бар «Волна» по улице Каирбекова.
На месте происшествия работали несколько единиц техники службы пожаротушения и
По имеющейся информации, данное происшествие относится к повышенному номеру вызова. Стражи порядка перекрыли улицу для движения автотранспорта.
Как сообщили в
Общая площадь пожара — 200 квадратных метров. Он был локализован в 11.04 и потушен в 12.08. Жертв и пострадавших нет.
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