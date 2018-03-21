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, источник: Tengrinews

Пивной бар сгорел в Костанае

Пивной бар горит в Костанае, пишет Alau.kz.

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фотографий

Как сообщает местное издание, горел пивной бар «Волна» по улице Каирбекова.

На месте происшествия работали несколько единиц техники службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области. Кроме того, там находятся полицейские, карета скорой помощи, сотрудники газовой службы.

По имеющейся информации, данное происшествие относится к повышенному номеру вызова. Стражи порядка перекрыли улицу для движения автотранспорта.

Как сообщили в пресс-службе КЧС МВД, пожар произошел в кухонном помещении с переходом огня на кровлю здания.

Общая площадь пожара — 200 квадратных метров. Он был локализован в 11.04 и потушен в 12.08. Жертв и пострадавших нет.

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