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10:36 (мск), источник: ИА REGNUM

Известный новосибирский адвокат осуждён за мошенничество

Адвокат и экс-судья Александр Самков хотел разжиться на деле бывшего топ-менеджера филиала ВТБ Ирины Долговой, обвинённой в хищении 1 млрд руб.

В Новосибирске вынесен приговор адвокату и экс-судье Александр Самкову, обвинённому в мошенничестве. По данным kommersant.ru, он пообещал бывшему топ-менеджеру ВТБ Ирине Долговой подключить все имеющиеся связи для назначения ей минимального срока по делу о хищении у банка более 1 млрд рублей.

За помощь в смягчении приговора юрист попросил у банкирши 1,8 млн руб., и еще 8 млн руб. — за оставление без рассмотрения иска ВТБ к ней. Хотя, по версии следствия, адвокат не мог повлиять на приговор, а деньги намеревался похитить.

Согласно показаниям Ирины Долговой, Самков обратился к ней весной 2016 года и дал понять, что хорошо знаком с судьей, который рассматривает её дело, а также с гособвинителем. Полагая, что часть из запрашиваемой у неё суммы, пойдет на взятки правоохранителям и судьям, экс-банкирша обратилась в новосибирское УФСБ.

11 апреля 2016 года при передаче 1,8 млн руб. чекисты задержали приятелей адвоката. Спустя некоторое время и сам Самков был водворён в СИЗО. Изначально он признал вину и просил провести судебный процесс по упрощенной процедуре, однако против этого выступила бывшая банкирша, и дело слушалось в обычном порядке.

Сама Ирина Долгова, которая по своему делу была осуждена на 8,5 лет колонии, потребовала наказать адвоката как можно строже и выплатить ей 1 млн руб. компенсации морального вреда. Но суд в итоге назначил Александру Самкову три года условно и штраф в размере 500 тыс. руб. Также суд дисквалифицировал юриста, запретив ему заниматься адвокатской практикой в течение трех лет.

Сам осуждённый от признательных заявлений в итоге отказался, пояснив, что дал их, чтобы его отпустили под домашний арест. Показания экс-банкирши он назвал оговором.

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