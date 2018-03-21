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10:41 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

В Ростове 20 человек эвакуировали из-за пожара, один погиб

Вечером 20 марта в Ростове произошел пожар в пятиэтажном жилом доме.

«В Первомайском районе на улице Российская произошел пожар в пятиэтажном жилом доме на площади 7 кв. метров. Возгорание ликвидировали в 19:44», — сообщает ГУ МЧС по Ростовской области.

Было эвакуировано 20 человек, погиб 64-летний мужчина. По предварительным данным, он задохнулся дымом.

Для ликвидации пожара от МЧС привлекались 20 человек личного состава и пять единиц техники.

Как сообщали Юга.ру, 20 марта в результате пожара в частном доме в Миллеровском районе Ростовской области погибли женщина и ее дочь, еще один ребенок пострадал.

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