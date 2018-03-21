В Ростове 20 человек эвакуировали из-за пожара, один погиб

«В Первомайском районе на улице Российская произошел пожар в пятиэтажном жилом доме на площади 7 кв. метров. Возгорание ликвидировали в 19:44», — сообщает ГУ МЧС по Ростовской области.

Было эвакуировано 20 человек, погиб 64-летний мужчина. По предварительным данным, он задохнулся дымом.

Для ликвидации пожара от МЧС привлекались 20 человек личного состава и пять единиц техники.