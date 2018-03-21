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10:52 (мск), источник: Комсомольская правда

В пожаре в частном доме Казани погиб мужчина

20 марта в поселке Отары в Казани пожар унес жизнь человека.

Огонь возник в 11:44 в частном доме на улице Матюшинская. Пожар захватил 10 квадратных метров. О нем в МЧС Татарстана сообщил очевидец.

Пожарные подразделения встречала хозяйка дома, которая сообщила, что на втором этаже находится человек, идет дым из окна второго этажа, есть угроза распространения пожара по всей площади.

В 11:53 в комнате на втором этаже нашли мужчину без признаков жизни. Ему было 58 лет.

Ликвидировали огонь к 12:00. В результате сгорела комната на втором этаже на площади 10 «квадратов». По предварительным данным, пожар возник из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

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