В пожаре в частном доме Казани погиб мужчина

Огонь возник в 11:44 в частном доме на улице Матюшинская. Пожар захватил 10 квадратных метров. О нем в МЧС Татарстана сообщил очевидец.

Пожарные подразделения встречала хозяйка дома, которая сообщила, что на втором этаже находится человек, идет дым из окна второго этажа, есть угроза распространения пожара по всей площади.

В 11:53 в комнате на втором этаже нашли мужчину без признаков жизни. Ему было 58 лет.