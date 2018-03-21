В Волгоградской области на скользкой дороге погибли два человека

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, первая авария произошла в 9:35 в Жирновском районе Волгоградской области. По предварительной информации, 35-летний водитель ВАЗ-21099, не выбрал безопасную скорость движения, при повороте не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ-2107. В результате аварии оба водителя с травмами доставлены в больницу.
Еще одна авария произошла в 19:40 в Суровикинском районе. 68-летний мужчина, управляя автомобилем «Лада Калина», на 118-м километре трассы Волгоград — Каменск-Шахтинский не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и лоб в лоб врезался в грузовик КАМАЗ. Водитель и 65-летняя пассажирка «Калины» от полученных травм скончались на месте.
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