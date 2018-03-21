В Волгоградской области на скользкой дороге погибли два человека

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, первая авария произошла в 9:35 в Жирновском районе Волгоградской области. По предварительной информации, 35-летний водитель ВАЗ-21099, не выбрал безопасную скорость движения, при повороте не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ-2107. В результате аварии оба водителя с травмами доставлены в больницу.