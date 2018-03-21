Татарстанская таможня прикрыла схему с сотней фирм-однодневок

Источник: Комсомольская правда

Так, было установлено, что злоумышленники находили людей, которые остро нуждались в деньгах, и оформляли на них за вознаграждение фирмы. Впоследствии возникшие таким образом юридические лица реорганизовали и ликвидировали. Все это нужно было, чтобы вывести деньги за границу. Количество использованных ими фирм-однодневок превысило 100.

Татарстанская таможня уже возбудила уголовное дело за незаконное создание и реорганизацию юридического лица. Также эти компании проверяются на причастность к иным преступлениям в сфере налогового законодательства.

Кроме того, те, кто за деньги дал свои документы для организации фирм-однодневок также стали фигурантами уголовного дела.