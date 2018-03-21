Татарстанская таможня прикрыла схему с сотней фирм-однодневок
Вместе с казанской полицией и налоговой службы Татарстана республиканская таможня вскрыла схему с более чем сотней
Вместе с казанской полицией и налоговой службы Татарстана республиканская таможня вскрыла схему с более чем сотней
Так, было установлено, что злоумышленники находили людей, которые остро нуждались в деньгах, и оформляли на них за вознаграждение фирмы. Впоследствии возникшие таким образом юридические лица реорганизовали и ликвидировали. Все это нужно было, чтобы вывести деньги за границу. Количество использованных ими
Татарстанская таможня уже возбудила уголовное дело за незаконное создание и реорганизацию юридического лица. Также эти компании проверяются на причастность к иным преступлениям в сфере налогового законодательства.
Кроме того, те, кто за деньги дал свои документы для организации
— В настоящее время идет работа по исключению данных фирм из ЕГРЮЛ, — сообщает Татарстанская таможня.
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