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, источник: Комсомольская правда

Татарстанская таможня прикрыла схему с сотней фирм-однодневок

Вместе с казанской полицией и налоговой службы Татарстана республиканская таможня вскрыла схему с более чем сотней фирм-однодневок.

Источник: Комсомольская правда

Так, было установлено, что злоумышленники находили людей, которые остро нуждались в деньгах, и оформляли на них за вознаграждение фирмы. Впоследствии возникшие таким образом юридические лица реорганизовали и ликвидировали. Все это нужно было, чтобы вывести деньги за границу. Количество использованных ими фирм-однодневок превысило 100.

Татарстанская таможня уже возбудила уголовное дело за незаконное создание и реорганизацию юридического лица. Также эти компании проверяются на причастность к иным преступлениям в сфере налогового законодательства.

Кроме того, те, кто за деньги дал свои документы для организации фирм-однодневок также стали фигурантами уголовного дела.

— В настоящее время идет работа по исключению данных фирм из ЕГРЮЛ, — сообщает Татарстанская таможня.

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