Замначальника УФССП по РТ Сергей Плющий задержан
(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Минувшим днем оперативники задержали заместителя руководителя УФССП по Татарстану Сергея Плющего.
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(Казань, 21 марта, «Татар-информ»). Минувшим днем оперативники задержали заместителя руководителя УФССП по Татарстану Сергея Плющего.
Об этом сообщил ИА «Татар-информ» источник в правоохранительных органах.
На время следствия суд изберет для него меру пресечения.
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