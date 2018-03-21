В Краснодаре лжеполицейские похитили мужчину
Жительница Краснодара увидела, как на одной из улиц города неизвестные насильно затолкали мужчину в автомобиль. Свидетельнице удалось записать происходящее на камеру и запомнить номера машины.
Жительница Краснодара увидела, как на одной из улиц города неизвестные насильно затолкали мужчину в автомобиль. Свидетельнице удалось записать происходящее на камеру и запомнить номера машины.
Сотрудники полиции начали разыскивать указанный автомобиль и вскоре нашли его. Внутри салона сидели четыре мужчины, которые при виде полиции попытались скрыться, а при задержании оказали сопротивление.
— При осмотре машины сотрудники полиции обнаружили и изъяли травматический пистолет, патроны, деньги, а также поддельные удостоверения сотрудников различных силовых структур, — сообщила сайту kuban.kp.ru официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Четверых жителей Краснодара в возрасте от 22 до 27 лет доставили в отдел. Там было установлено, что фигуранты насильно посадили 33-летнего краснодарца в машину. Представившись сотрудниками полиции, они рассказали ему, что знают о причастности мужчины к наркобизнесу и потребовали крупную сумму денег.
— Испугавшись за свою жизнь, потерпевший передал мужчинам деньги, после чего его отпустили, — рассказала Ирина Волк.
Сейчас по данному факту правоохранители возбудили уголовное дело. Полиция разыскивает и других граждан, пострадавших от действий этой банды.
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