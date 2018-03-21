В пермском супермаркете грузчика засыпало ящиками с яблоками
Он пытался вытащить ящики из машины, но не смог сохранить равновесие.
Он пытался вытащить ящики из машины, но не смог сохранить равновесие.
В соцсетях появилось забавное видео. На нем видно, как грузчик пермской сети супермаркетов пытается разгрузить машину с продуктами. Используя транспортировщик поддонов, он стал вытаскивать десятки ящиков с яблоками из грузовика, но не удержался на краю платформы. Когда грузчик спрыгнул, то «утащил» за собой и ящики с яблоками. Они обрушились на бедолагу «фруктовой лавиной», и он оказался завален яблоками.
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