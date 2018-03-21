Прошедший по Омску шторм вывел из строя 44 светофора
Все объекты уже починили.
Все объекты уже починили.
Немало неприятностей принес городу прошедший шторм. Он бушевал в предыдущие два дня. На Омск обрушился сильный ветер, снег и переменчивая погода.
Свои коррективы непогода внесла и в транспортное движение в городе.
В департаменте транспорта администрации Омска напомнили, что по вопросам устранения неисправности светофорных объектов следует обращаться в БУ «Транссигнал» по телефону: 90−26−83.
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