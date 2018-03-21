Прошедший по Омску шторм вывел из строя 44 светофора

Немало неприятностей принес городу прошедший шторм. Он бушевал в предыдущие два дня. На Омск обрушился сильный ветер, снег и переменчивая погода. Кое-где даже повалило несколько деревьев.

Свои коррективы непогода внесла и в транспортное движение в городе. Из-за сильного ветра было выведено из строя сразу 44 светофора. Естественно, в этих районах города сразу же осложнилась ситуация на дорогах. В МП «Транссигнал» поступило 44 заявки о неисправности светофоров. Все объекты уже привели в порядок. Кое-где их даже почистили от снега.