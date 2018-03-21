В курганской школе ученица открыла стрельбу по детям
Семеро школьников из зауральского Шадринска пострадали в результате стрельбы из пневматического пистолета, передает ТАСС со ссылкой на
Семеро школьников из зауральского Шадринска пострадали в результате стрельбы из пневматического пистолета, передает ТАСС со ссылкой на
Происшествие случилось сегодня утром на перемене: 13-летняя девочка принесла в школу отцовское оружие и несколько раз выстрелила из него. По предварительным данным, пострадавшие семиклассники получили синяки и ссадины.
«Сейчас в учебном заведении
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.