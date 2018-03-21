Полицейские начали проверку по факту избиения главы Барлакского сельсовета Мошковского района
Полицейские сегодня начали проверку по факту избиения главы Барлакского сельсовета Мошковского района.
Полицейские сегодня начали проверку по факту избиения главы Барлакского сельсовета Мошковского района.
Виктор Агафонов, глава Барлакского сельсовета Мошковского района: «Вот как теперь выглядит это дело у меня. Нос, предварительно, сломан (не дышит), голова болит — предварительно был поставлен диагноз “сотрясение головного мозга”. Тяжесть и ушиб — если он есть — будут зафиксированы».
Всё произошло на встрече главы и местных депутатов. Обсуждали будущее земельного участка, который несколько лет назад выделили под мусорный полигон. После ожесточённых споров беседа перешла в драку. Как заявляет пострадавший, один из народных избранников набросился на него с кулаками и несколько раз ударил по лицу.
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