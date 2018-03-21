Полицейские начали проверку по факту избиения главы Барлакского сельсовета Мошковского района

Виктор Агафонов, глава Барлакского сельсовета Мошковского района: «Вот как теперь выглядит это дело у меня. Нос, предварительно, сломан (не дышит), голова болит — предварительно был поставлен диагноз “сотрясение головного мозга”. Тяжесть и ушиб — если он есть — будут зафиксированы».

Всё произошло на встрече главы и местных депутатов. Обсуждали будущее земельного участка, который несколько лет назад выделили под мусорный полигон. После ожесточённых споров беседа перешла в драку. Как заявляет пострадавший, один из народных избранников набросился на него с кулаками и несколько раз ударил по лицу.