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, источник: Om1.ru

Мужа омички, погибшей в результате хлопка газа на 3-й Молодежной, могут посадить на два года

Супруги воспитывали 15-летнего сына. Юноша остался сиротой.

Омские следователи взяли к рассмотрению два уголовных дела, возбужденных полицией по факту хлопка газа на улице 3-я Молодежная в Омске, по ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и ст. 168 УК РФ «Уничтожение имущества по неосторожности».

Напомним, хлопок газовоздушной смеси произошел в минувшую субботу, 17 марта, в квартире на третьем этаже девятиэтажки. После этого начался пожар. На момент ЧП в квартире находилась одна женщина. Она получила сильные ожоги и, спасаясь от пламени, спрыгнула из окна третьего этажа.

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Сегодня, 21 марта, стало известно, что омичка скончалась, не выходя из комы. Дело о причинении тяжкого вреда здоровью переквалифицировали в статью 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Как рассказала порталу Om1.ru пресс-служба ведомства, в Следственном комитете рассматривают версию, которая изначально фигурировала в СМИ о том, что супруг погибшей омички самовольно врезался в общедомовой газопровод и закачивал бытовой газ в баллоны. По предварительным данным, баллоны он использовал для заправки своего автомобиля и отопления в квартире. Из квартиры вынесли шесть газовых баллонов по 50 литров и один на 27 литров. Все они были наполовину пустые и лишь чудом не взорвались. Кроме того, в квартире, где случился хлопок, нашли и устройство для перекачки газа.

Тем не менее следствие не считает версию о самовольной врезке в газовую трубу единственной. Рассматриваются и другие версии случившегося. Известно, что 47-летний супруг женщины официально числится безработным, но соседи говорили, что мужчина занимается бизнесом. Пара воспитывала 15-летнего сына. На момент пожара ни главы семейства, ни ребенка дома не было.

В случае, если вина супруга омички в причинении смерти по неосторожности будет доказана, мужчина может лишиться свободы на срок до двух лет. Расследование уголовного дела продолжается.

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