Мужа омички, погибшей в результате хлопка газа на 3-й Молодежной, могут посадить на два года
Супруги воспитывали 15-летнего сына. Юноша остался сиротой.
Супруги воспитывали 15-летнего сына. Юноша остался сиротой.
Омские следователи взяли к рассмотрению два уголовных дела, возбужденных полицией по факту хлопка газа на улице 3-я Молодежная в Омске, по ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и ст. 168 УК РФ «Уничтожение имущества по неосторожности».
Напомним, хлопок газовоздушной смеси произошел в минувшую субботу, 17 марта, в квартире на третьем этаже девятиэтажки. После этого начался пожар. На момент ЧП в квартире находилась одна женщина. Она получила сильные ожоги и, спасаясь от пламени, спрыгнула из окна третьего этажа.
Сегодня, 21 марта, стало известно, что омичка скончалась, не выходя из комы. Дело о причинении тяжкого вреда здоровью переквалифицировали в статью 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».
Как рассказала порталу Om1.ru
Тем не менее следствие не считает версию о самовольной врезке в газовую трубу единственной. Рассматриваются и другие версии случившегося. Известно, что 47-летний супруг женщины официально числится безработным, но соседи говорили, что мужчина занимается бизнесом. Пара воспитывала 15-летнего сына. На момент пожара ни главы семейства, ни ребенка дома не было.
В случае, если вина супруга омички в причинении смерти по неосторожности будет доказана, мужчина может лишиться свободы на срок до двух лет. Расследование уголовного дела продолжается.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.