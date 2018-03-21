В Крыму пограничники поймали рыбака-браконьера

Далеко за полночь пограничники в селе Семеновка, что в Ленинском районе, выследили и задержали 57-летнего браконьера, который имеет российское гражданство.

— У нарушителя закона изъяты две ставные сети общей длиной 100 метров, маломерное плавательное средство, а также 21 экземпляр пеленгаса, — сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым. — Вся рыба выпущена в естественную среду обитания.

Рыбка повезло — они остались живы, а вот мужчине придеться отвечать за свои действия.

На рыболова-нарушителя составили протоколы об административных правонарушениях за нарушение правил вылова водных биологических ресурсов. Также его подозревают и в нарушении пограничного режима в территориальном море и во внутренних морских водах Российской Федерации.