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, источник: Комсомольская правда

В Крыму пограничники поймали рыбака-браконьера

Весь незаконный улов — 21 штук пеленгаса, отпустили в море.

Далеко за полночь пограничники в селе Семеновка, что в Ленинском районе, выследили и задержали 57-летнего браконьера, который имеет российское гражданство.

— У нарушителя закона изъяты две ставные сети общей длиной 100 метров, маломерное плавательное средство, а также 21 экземпляр пеленгаса, — сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым. — Вся рыба выпущена в естественную среду обитания.

Рыбка повезло — они остались живы, а вот мужчине придеться отвечать за свои действия.

На рыболова-нарушителя составили протоколы об административных правонарушениях за нарушение правил вылова водных биологических ресурсов. Также его подозревают и в нарушении пограничного режима в территориальном море и во внутренних морских водах Российской Федерации.

Документы передали в Ленинский районный суд — крымчанину грозит солидный денежный штраф.

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