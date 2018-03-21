В Крыму пограничники поймали рыбака-браконьера
Весь незаконный улов — 21 штук пеленгаса, отпустили в море.
Весь незаконный улов — 21 штук пеленгаса, отпустили в море.
Далеко за полночь пограничники в селе Семеновка, что в Ленинском районе, выследили и задержали 57-летнего браконьера, который имеет российское гражданство.
— У нарушителя закона изъяты две ставные сети общей длиной 100 метров, маломерное плавательное средство, а также 21 экземпляр пеленгаса, — сообщает
Рыбка повезло — они остались живы, а вот мужчине придеться отвечать за свои действия.
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Документы передали в Ленинский районный суд — крымчанину грозит солидный денежный штраф.
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